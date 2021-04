Prozess um Sexualstraftaten : Mädchen zum Sex angeboten - Angeklagter will gestehen

Tatort Parkplatz: In Bayern muss sich ein Mann vor Gericht verantworten, weil er die Tochter seiner Lebensgefährtin Lastwagenfahrern zum Sex angeboten haben soll. Die Mutter soll das gebilligt haben.

Schweinfurt | Im Prozess um Zwangsprostitution und schweren sexuellen Missbrauch eines Mädchens in Unterfranken will der Angeklagte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft einräumen. Das sagte sein Verteidiger zum Verhandlungsauftakt am Landgericht Schweinfurt. Weil die Jugendschutzkammer die Öffentlichkeit für die Aussage des 49-Jährigen ausgeschlossen hat, werden ...

