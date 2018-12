Ein Mann ist in Berlin-Charlottenburg auf offener Straße erschossen worden. «Der Tatort liegt in der Rückertstraße», sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

von dpa

02. Dezember 2018, 09:19 Uhr

Fachleute sicherten dort am Samstagabend Spuren. «Die Hintergründe sind noch völlig unklar», sagte der Sprecher weiter. Eine Mordkommission ermittelt.