Täter auf der Flucht : Mann vor Supermarkt in Bremen niedergeschossen

erstellt am 02.Nov.2017 | 14:42 Uhr

Der am Donnerstag vor einem Supermarkt in Bremen durch mehrere Schüsse verletzte Mann ist tot. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Täter sei weiter auf der Flucht. Die Fahndung laufe auf Hochtouren. Details wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass die Bevölkerung gefährdet sei, hieß es weiter. Der Supermarkt liegt direkt an einem Wohngebiet im Bremer Stadtteil Gröpelingen. Der Mann war am Donnerstagvormittag angeschossen worden.