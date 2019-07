Nach Einsatz in Mettmann : Martinshorn zu laut? Anonyme E-Mail-Schreiber drohen Feuerwehr

In einer anonymen E-Mail haben Anwohner der Feuerwehr Mettmann mit einer Anzeige wegen Körperverletzung gedroht.

von dpa

22. Juli 2019, 11:12 Uhr

Mettmann | Die Feuerwehr veröffentlichte die E-Mail bei Facebook und erreichte ein gewaltiges Echo. Wenig später meldete sich bereits der nächste Beschwerdeführer.

Wie Feuerwehrchef Matthias Mausbach am Montag sagte, war die erste E-Mail kurz nach dem Einsatz am Freitagabend eingetroffen. Die Feuerwehr war wegen eines mutmaßlichen Hochhausbrands gerufen worden, der sich als angebranntes Essen heraus gestellt hatte.

Mit Anzeige gedroht

In der E-Mail, wie sie die Feuerwehr auf Facebook veröffentlichte, hieß es: "Sollte jetzt noch ein einziges Mal die Einsatzfahrzeuge in der lautesten Sirenenfrequenz durch die Innenstadt fahren, obwohl weder an der Kreuzung im Zentrum noch in der Bahnstraße noch in der verkehrsberuhigten Breite Straße weder Auto noch Fußgänger unterwegs waren (in Bild und Ton festgehalten), erstatten wir in Wohngemeinschaft von den betreffenden Bewohnern Anzeige wegen Körperverletzung." Später werden die Rettungskräfte in der E-Mail als "Wilde" beschrieben, die man noch einmal "auf den Einsatz der Martinshörner" schulen solle. Unterschrieben war die Nachricht mit "die kranken Anwohner".

Laut Feuerwehrchef Mausbach kam am Wochenende noch eine zweite E-Mail mit ähnlichem Wortlaut, ebenfalls unterschrieben mit "Anwohner". Diesmal aber von einem namentlichen Account gesendet. Ob die beiden Schreiben im Zusammenhang stehen, konnte Mausbach nicht sagen.