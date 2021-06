Gerichtsverhandlung : Maskenverweigerer-Prozess fortgesetzt

Weil zwei der drei Angeklagten nicht im Gericht erschienen waren, wurde die Verhandlung unterbrochen. Polizisten holten die beiden ab und brachten sie ins Bonner Landgericht.

Bonn | Der Prozess wegen eines eskalierten Streits zwischen Maskenverweigerern und Polizisten in einem Supermarkt in Troisdorf ist am Donnerstag erst nach mehrstündiger Verzögerung in Gang gekommen. Bereits kurz nach Beginn wurde die Verhandlung im Bonner Landgericht unterbrochen, weil zwei der drei Angeklagten nicht erschienen waren. Daraufhin nahmen Spe...

