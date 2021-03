Tsunami-Warnung : Medien: Keine neuen Schäden an AKWs durch Beben in Japan

Gerade erst gedachten die Menschen in Japan der verheerenden Katastrophe vor zehn Jahren. Nun erschüttert erneut ein starkes Erbeben das Land - ein erneuter Tsunami droht aber wohl doch nicht.

Tokio | Das starke Erdbeben im Nordosten Japans hat nach Medienberichten weder in der Atomruine Fukushima noch in anderen Kernkraftwerken der Region Schäden verursacht. Wie japanische Medien am Samstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Betreiberkonzerne berichteten, seien bei sofortigen Prüfungen keine Vorkommnisse festgestellt worden. Eine Tsunami...

