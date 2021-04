Weltweiter Höchstwert : Mehr als 386.000 neue Corona-Fälle in Indien

Indien verzeichnet erneut einen Rekord an Corona-Neuinfektionen. Von morgen an sollen sich eigentlich alle Erwachsenen impfen lassen können - doch der „Apotheke der Welt“ fehlt es an Impfstoff.

Neu-Delhi | In Indien ist ein weltweiter Höchstwert an neuen Corona-Infektionen binnen eines einzigen Tages erfasst worden. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 386.000 Infektionen registriert, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums von heute hervorgeht. Im selben Zeitraum starben weitere 3.498 Menschen mit oder an dem Virus. In dem südasiatischen Land...

