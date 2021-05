Trauriger Rekord : Mehr als 4000 Corona-Tote an einem Tag in Indien

Indien ist schwer von der Pandmie getroffen. Jetzt gab es wieder einen Höchststand von Todesopfern. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen.

Neu-Delhi | In Indien sind erstmals mehr als 4000 Corona-Tote binnen 24 Stunden gezählt worden. Wie das Gesundheitsministerium am Samstag in Neu Delhi mitteilte, wurden 4187 Todesopfer im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet, so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Zudem wurden bereits zum vierten Mal in einer Woche mehr als 400 000 Neuin...

