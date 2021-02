Auseinandersetzungen : Mehr als 70 Tote bei Kämpfen in Gefängnissen in Ecuador

In mehreren Haftanstalten des südamerikanischen Landes brechen zeitgleich Krawalle aus. Offenbar kämpfen Kriminelle um die Vorherrschaft in der Bande Los Choneros.

Guayaquil | Blutiger Machtkampf hinter Gittern: Bei einer Reihe gewalttätiger Auseinandersetzungen in mehreren Gefängnissen sind in Ecuador über 70 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 75 Häftlinge seien bei den Kämpfen in den Strafanstalten in Guayaquil, Cue...

