Hubschrauber im Einsatz : Mehrere Menschen bei Angriff in Ulm verletzt – Beteiligte flüchten

In Ulm wurden am Montagabend mehrere Menschen verletzt, einem Medienbericht zufolge mit einer Machete. Mehrere Flüchtige werden per Hubschrauber gesucht.

Bei einer Auseinandersetzung in der Innenstadt von Ulm sind am Montagabend mehrere Menschen verletzt worden. Zur Anzahl der verletzten Menschen und der Schwere der Verletzungen konnte ein Sprecher der Polizei zunächst keine Angaben machen. Bei dem Streit sei ein Messer oder ein ähnlicher Gegenstand im Spiel gewesen, hieß es. Beteiligte des Streits sin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.