Schütze festgenommen : Mehrere Tote nach Schüssen an Highschool in Texas

Nach Angaben der Behörden seien bei Schüssen an einer Highschool in Texas mehrere Menschen ums Leben gekommen.

von Tobias Bosse

18. Mai 2018, 17:31 Uhr

An einer Highschool in Texas nahe der Stadt Housten soll ein Unbekannter die Schule mit einer Schusswaffe betreten und das Feuer eröffnet haben, das berichten lokale Medien. Nach Angaben der Behörden habe es dabei mehrere Todesopfern gegeben. Lokale Medien sprechen von insgesamt acht Toten.

Ein vermeintlicher Schütze sei in Haft, ein zweiter soll festgenommen worden sein, so Polizeichef Ed Gonzeales via Twitt. Außerdem, so Gonzales, habe sich bei dem Einsatz ein Polizeibeamte verletzt.

Augenzeugen sprechen weiterhin von chaotischen Szenen in und um die Schule herum. Demnach wurde zunächst ein Feueralarm in der Schule ausgelöst, woraufhin alle Schüler die Highschool verließen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.