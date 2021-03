„Odyssey of the Seas“ : Meyer-Kreuzfahrtschiff: Weitere Corona-Fälle in Quarantäne

Corona-Ausbrüche auf einem Kreuzfahrtschiff, das passiert nicht zum ersten Mal. Jetzt erwischt es einen Luxusliner - rund 1000 Arbeiter und Besatzungsmitglieder saßen zunächst fest.

Bremerhaven | Auf dem Meyer-Kreuzfahrtschiff „Odyssey of the Seas“ in Bremerhaven sind weitere Corona-Fälle bekannt geworden. Da aber alle Infektionen bei Personen auftraten, die sich seit Tagen schon in Quarantäne befinden, gab der Hafenärztliche Dienst das Schiff am Montag wieder frei, wie ein Sprecher der Bremer Senatorin für Gesundheit sagte. Rund 1000 Arbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.