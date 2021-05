Pandemie : Micky Beisenherz hat Corona - Pause bei ntv

Er hatte sich schon so auf seine Impfung gefreut. Wird erstmal nichts, Micky Beisenherz hat sich mit dem Coroanvirus infiziert.

Berlin | Der Fernsehmoderator Micky Beisenherz (43) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. In einem am Samstag auf der RTL-Homepage veröffentlichten Video nahm er die Infektion mit Galgenhumor. Im Mai 2021 sei das vom Timing her ein bisschen doof: „Das ist wie beim Marathon auf Kilometer 41 über einen Wasserbecher stolpern und hinfallen“, sagte Beisenherz...

