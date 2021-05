Mexiko-Stadt : Mindestens 23 Tote bei Einsturz von U-Bahnbrücke

El Universal/El Universal via ZUMA Wire/dpa

In Mexiko-Stadt stürzt eine U-Bahnbrücke ein, Zug-Waggons fallen über einer befahrenen Straße in die Tiefe: Es gibt zahlreiche Opfer.

Ciudad de México | Beim Einsturz von Teilen einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt sind mehrere Metro-Waggons in die Tiefe gerissen worden und mindestens 23 Menschen gestorben. „Wir bedauern, dass es Tote gegeben hat“, schrieb Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) bei Twitter. Unter den Opfern seien Minderjährige, berichteten Medien unter...

