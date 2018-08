Ferieninsel Lombok : Mindestens zwei Tote bei erneutem Erdbeben in Indonesien

Die Aufräumarbeiten nach dem schweren Beben vom 5. August laufen noch, da kam es am Sonntag auf Lombok zu neuen Beben.

20. August 2018, 07:37 Uhr

Jakarta | Bei den jüngsten Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok sind am Sonntag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte Sutopo Nugroho, Sprecher der nationalen Zivilschutzbehörde, am Montag mit. Die Erdstöße hätten weitere Schäden an Gebäuden verursacht und auf der ganzen Insel für Stromausfall gesorgt.

Am Sonntag hatten zwei Erdstöße die Insel erschüttert – zunächst wurde am Morgen ein Beben der Stärke 6,5 gemessen, auf das am Abend ein Erdbeben der Stärke 6,9 folgte. Das Zentrum des Bebens lag nach Berechnungen der nationalen Erdbebenwarte BMKG in einer Tiefe von 32 Kilometern im Osten der Insel. Das ist die Gegend, die auch von dem jüngsten schweren Beben am 5. August am härtesten getroffen worden war. Seither gab es immer wieder Nachbeben.

Am 5. August waren mindestens 460 Menschen getötet und rund 7800 verletzt worden. Mehr als 417.000 Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Der Schaden dieses Bebens, das wie der jüngste Erdstoß eine Stärke von 6,9 hatte, übersteigt nach Schätzungen der Behörde voraussichtlich einen Betrag von 500 Millionen US-Dollar (rund 437 Millionen Euro).