Schulden lösten Tragödie aus : Mord an den eigenen Kindern: Heute fällt das Urteil

In ihrem Elternhaus werden zwei Kinder im Schlaf erschlagen und erstochen. Der Verdacht fällt schnell auf die Eltern der Geschwister. Der Vorwurf lautet auf Mord. Nun will das Landgericht Darmstadt ein Urteil sprechen.

von dpa

19. Juni 2019, 10:50 Uhr

Ein Zahnärzte-Ehepaar soll angesichts einer Zwangsvollstreckung die eigenen Kinder getötet haben. Das Landgericht Darmstadt will heute das Urteil gegen die Angeklagten aus dem hessischen Mörlenbach sprechen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Mord an der zehn Jahre alten Tochter und dem drei Jahre älteren Sohn vor.

Laut Anklage hat das insolvente Zahnärzte-Ehepaar in der Nacht zum 31. August 2018 das Mädchen und seinen Bruder gemeinsam erschlagen und erstochen. Danach sollen die Eltern Feuer im Haus gelegt und erfolglos versucht haben, sich mit Autoabgasen selbst zu töten. Die Feuerwehr konnte die Angeklagten retten. Die Familie hätte am Vormittag des 31. August ihr wegen der Insolvenz zwangsversteigertes Haus räumen müssen.

In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwaltschaft für beide Angeklagten eine lebenslange Haft wegen Mordes aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen gefordert. Sie will zudem, dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren in der Praxis so gut wie ausschließt.

Der Verteidiger der Ehefrau plädierte auf Freispruch. Sie behauptete in dem Verfahren, ihr Mann habe die Kinder getötet, als sie kurz aus dem Haus war. Das Familienleben sei um seine Bedürfnisse «herumdrapiert» worden und er habe ihr Vertrauen und ihre Gutgläubigkeit «missbraucht».

Der Anwalt des Vaters forderte eine mehrjährige Haftstrafe, ohne ein genaues Strafmaß zu nennen. Er wertete die Tat als heimtückischen Mord, weil der geständige Angeklagte die schlafenden Kinder erschlagen und erstochen habe. Sein Mandant sei allerdings vermindert schuldfähig gewesen, weil er zuvor Schlaftabletten genommen habe. In seinem letzten Wort bereute der Angeklagte die Tat und entschuldigte sich bei seiner Frau.