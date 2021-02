Kind geht es gut : Mutter setzt Neugeborenes in Brandenburg aus

Eine junge Frau ruft die Polizei. Sie habe im Freien ein Baby gefunden, berichtet sie den Beamten. Aber das stimmt nicht, wie sich bald herausstellt.

Brandenburg an der Havel | Das neugeborene Baby, das eine junge Mutter am Montagabend in Brandenburg an der Havel im Freien ausgesetzt hat, ist wohlauf. „Es ist aufgewärmt und es geht ihm gut“, sagte eine Sprecherin des Klinikums Brandenburg am Dienstagvormittag. Es sei unterk...

