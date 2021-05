Kriminalität : Mutter und Sohn getötet - Polizei findet Kinderleiche

In einem Haus in Bispingen sind die Leichen einer jungen Mutter und ihres kleinen Sohnes gefunden worden. In der Nähe fand die Polzei jetzt auch eine weitere Kinderleiche.

Bispingen | Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter und ihres kleinen Sohnes hat die Polizei nun eine weitere Kinderleiche entdeckt. Unklar sei aber noch, ob es sich um die vermisste elfjährige Tochter der Frau handele, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg am Dienstag. Dies werde nun untersucht. Die Leiche sei im Raum Schneverdingen (Heidekreis) an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.