Entführung in NRW : Mutter und Sohn weiter vermisst - Suche auch im Ausland

Eine Mutter und ihr kleiner Sohn sind seit Donnerstag verschwunden. Mehrere Personen sollen sie gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt haben. Der zunächst verdächtige Ehemann ist wieder auf freiem Fuß.

Bonn | Nach einer mutmaßlichen Entführung in Meckenheim bei Bonn sucht die Polizei weiter nach einer vermissten Mutter und ihrem dreijährigen Sohn. Auch am Freitag fehlten von der 34-Jährigen und dem Jungen jede Spur, wie die Polizei mitteilte. Der zunächst festgenommene Ehemann wurde am Freitagnachmittag wieder freigelassen. Dem 39-Jährigen habe nach bis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.