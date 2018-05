Stars und ihre Mamas : Muttertag 2018: Heidi Klums Liebeserklärung an ihre Schönheitskönigin

Heidi Klum denkt am Muttertag an ihre Model-Mama. Auch andere Promis haben gute Wünsche. Genauso die Polizei.

von Maximilian Matthies

13. Mai 2018, 14:02 Uhr

Heidi Klum ist selbst vierfache Mama – und besonders stolz auf ihre eigene Mutter: Das zeigte Deutschlands bekanntestes Model mit einer Liebeserklärung an Mama Erna Klum auf Instagram. Sie postete ein besonderes Bild.

Damit sie ja auch ja nicht vergesse, ihre Mama zu beglückwünschen, postete die Germany-Next-Topmodel-Jurorin das Bild bereits am Sonnabend. Darauf zu sehen ist Erna Klum im Bikini als Schönheitskönigin im Jahr 1972. Ihre Tochter schrieb dazu: "#iloveyou". Ihre Mutter sei „innen und außen schön“.

Nicht nur Model-Sternchen Heidi Klum wollte am Muttertag einen Dank an die Mama loswerden. Auch andere Promis verbreiteten Grüße. Und sogar die Polizei hatte Danksagungen an die Mütter parat. Eine Auswahl.

Aktivist Raul Krauthausen lobte die Stärke der Mütter.

Bayern-Spieler Thomas Müller wünscht allen einen schönen Muttertag.

Wie viele andere Polizeidienststellen im Land twitterte auch die Polizei Frankfurt, München und Hannover zum Muttertag.

Liebe Mama,



danke, dass du immer für mich da bist. Du bist mein Vorbild. Du zeigst mir was Geborgenheit bedeutet. Du gibst mir Sicherheit. Du beschützt mich. Du bist meine Heldin!



Habt einen wundervollen #Muttertag



Eure Töchter, Söhne & Polizei #Frankfurt pic.twitter.com/m2QxFTwGGx — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 13. Mai 2018

#Danke an unsere Mamas. Vor allem an die, die selbst heute am #Muttertag für die Sicherheit auf den Straßen von #München unterwegs sind.



Und auch alle Mamas von Polizisten haben heute ein ganz besonderes Dankeschön verdient. pic.twitter.com/YtO4ca60iH — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13. Mai 2018

Liebe Mamis Ihr seid unsere Heldinnen des Alltags - ob mit oder ohne Uniform! Wir wünschen euch alles Liebe zum #Muttertag und unseren Kolleginnen, die den Tag nicht mit ihren Kindern verbringen dürfen, einen ruhigen Dienst! pic.twitter.com/Ic3Yg5Sgnq — Polizei Hannover (@Polizei_H) 13. Mai 2018

Beliebt waren überdies Tierfotos. Der Zoo Berlin sendete einige possierlichen Bilder in die Welt.

Zum heutigen #Muttertag haben wir ein Fotoalbum mit Bildern der frischgebackenen Mütter im #TierparkBerlin erstellt. Wie man darin sehen kann, gibt es auch im Tierreich ganz viel #Liebe und #Fürsorge. Wir danken allen Müttern und wünschen euch einen schönen Tag. pic.twitter.com/zU9Bt59ED5 — Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) 13. Mai 2018