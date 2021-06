Organisierte Kriminalität : Nach Europol-Razzia: Dutzende Beschuldigte in Deutschland

Ermittler hören weltweit Verbrecherbanden ab und schlagen dann in 16 Ländern koordiniert zu. In Deutschland ist Hessen Schwerpunkt der Aktion - in vielen Fällen geht es um Drogenhandel.

Wiesbaden | Mehr als 70 Festnahmen, Durchsuchungen in 150 Objekten: Das ist die Bilanz alleine für Deutschland nach dem massiven Schlag internationaler Ermittler gegen die Organisierte Kriminalität. Die Justiz steht nun vor einer Vielzahl von Verfahren - vor allem in Hessen, das einer der Schwerpunkte der weltweiten Aktion war. Ein Ermittlungsverfahren richtet...

