Motiv unklar : Nach Explosion in Lidl-Zentrale: Paket in München entschärft

Was haben die Fälle von zwei detonierten und einer entschärften Postsendungen gemeinsam? Sie richten sich gegen Unternehmen aus der Lebensmittelbranche. Auch die Ermittler sehen Zusammenhänge.

Neckarsulm | Nach der Brief-Explosion in der Lidl-Zentrale und einer Paket-Explosion bei einem Getränkehersteller ist auch in München ein verdächtiges Paket entdeckt worden. In einem Paktverteilzentrum beim Flughafen München sei es gelungen, die Postsendung in de...

