Schwester gerettet : Nach Hungertod eines Jungen: Prozess gegen Mutter begonnen

Anakin starb 2014 im Alter von zwei Jahren an akuter Unterernährung. Der Junge war bis auf die Knochen abgemagert und wog am Ende nur noch etwas mehr als sechs Kilo. Seine kleine Schwester konnten Ärzte retten. In Arnsberg hat der Prozess gegen die Mutter begonnen.