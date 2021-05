Probleme beim Start : Nach Kleinflugzeugabsturz im Oberallgäu: Bergung geplant

Ein Kleinflugzeug mit vier Passagieren stürzt kurz nach dem Start in einen See im Oberallgäu. Ein Mensch erlitt schwerste Verletzungen. Die Ursachensuche beginnt.

Sulzberg | Ein im Oberallgäu abgestürztes Kleinflugzeug soll heute aus dem Badesee bei Sulzberg geborgen werden. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Die Maschine mit vier Menschen an Bord war am Sonntagnachmittag nahe Sulzberg in das auch als Öschlesee bekannte Gewässer gestürzt. Einer der Insassen schwebe nach dem Unfall weiterhin in Lebensgefahr, sagte der ...

