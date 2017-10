Berlin-Hannover wieder frei : Nach Sturm «Xavier» räumt die Bahn weiter auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

08.Okt.2017

«Am Vormittag gibt es wohl einen neuen Zwischenstand», sagte ein Bahnsprecher am frühen Sonntagmorgen. Seit Samstag rollen wieder Züge auf der wichtigen Ost-West-Verbindung zwischen Berlin und Hannover. Andere Strecken wie die von Berlin nach Hamburg sind weiterhin gesperrt. Letztere soll am Montag wieder befahrbar sein.

Die Bahn hofft, dass die Aufräumarbeiten größtenteils Anfang der neuen Woche abgeschlossen sind. In einer Bilanz listete die Bahn die Schäden auf: Mehr als 1000 Streckenkilometer seien betroffen gewesen, an mehr als 500 Stellen habe es Beschädigungen gegeben, die von Bäumen auf den Gleisen oder den Oberleitungen bis zu umgeknickten Oberleitungsmasten reichten.

Der Sturm hatte am Donnerstag den Zugverkehr in der Nordhälfte Deutschlands lahmgelegt. Viele Reisende strandeten an Bahnhöfen.