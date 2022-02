Fall Kusel : Nach tödlichen Schüssen: Ermordeter Polizist wird beigesetzt

Die Tat sorgte weit über Rheinland-Pfalz hinaus für Entsetzen: Zwei Polizisten werden bei einer Verkehrskontrolle getötet. Bei der Beisetzung rückt nun die Trauer um die Ermordeten in den Mittelpunkt.

Zwei Wochen nach den Todesschüssen auf zwei Polizisten in der Westpfalz wird der 29 Jahre alte Polizeikommissar in seinem Heimatort Freisen im Saarland beigesetzt. Zu der Trauerfeier in dem Ort im Kreis St. Wendel werden auch die Innenminister von Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet. Zunächst werden etwa 80 geladene Gäste, darunter Angehörige, Fr...

