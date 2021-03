Kindesmissbrauch : Nach Vergewaltigung von Elfjähriger: Tatverdächtige in U-Haft

Sie lockten ein kleines Mädchen in eine Wohnung in Göppingen und vergewaltigten sie. Gegen drei Tatverdächtige ist ein Haftbefehl erlassen worden.

Göppingen | Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens in Baden-Württemberg sind drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Zwei 18 Jahre alte und ein 19 Jahre alter Mann werden verdächtigt, das Mädchen am vergangenen Donnerstag in einer Gemeinde im Landkreis Göppingen in eine Wohnung gelockt und vergewaltigt zu haben, wie die Polizei mitte...

