Nach Autokorso : Nächste Demo gegen erhöhte Spritpreise in Hamburg

Gerade erst hatte ein Autokorso für Aufsehen gesorgt. Es kam zu Unfällen und Platzverweisen. Nun wollen 200 Lastwagen gegen teures Tanken durch die Hansestadt rollen.

Der Protest gegen erhöhte Spritpreise weitet sich aus. Nach mehreren Aktionen von Lastwagenfahrern in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin ist für Sonnabend auch in Hamburg eine Lkw-Demo angemeldet. 200 Teilnehmer wollen dann ab 9 Uhr in einem Konvoi von Bergedorf in die Innenstadt und zurück auf Auswirkungen der gestiegenen Dieselpreise aufm...

