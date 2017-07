Im Norden nur 18 Grad : Neue Woche beginnt mit Gewittern und Abkühlung

vergrößern 1 von 1 Foto: Jürgen Veits 1 von 1

Zunächst ziehen am Sonntag nach einem recht schönen Beginn in vielen Teilen des Landes vor allem im Süden und Südwesten nach Spitzentemperaturen von bis zu 33 Grad Gewitter auf. Diese breiten sich dann am Abend bis in die Mitte Deutschlands aus und können örtlich unwetterartig ausfallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Am Montag ist es im Norden stark bewölkt, es fällt kräftiger Regen, dabei wird es kaum wärmer als 18 Grad. Im Süden ist es meist bewölkt, örtlich gibt es Gewitter, die Temperaturen erreichen dann noch einmal 25 bis 30 Grad. Der Dienstag bringt gebietsweise Schauer und Gewitter, an den Alpen regnet es zum Teil länger. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 27 Grad.

Deutscher Wetterdienst