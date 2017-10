Stockholm : Nobelpreis für Chemie wird bekanntgegeben

vergrößern 1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

Drei US-Wissenschaftler erhalten die Medizin-Auszeichnung für die Erforschung der inneren Uhr in Pflanzen, Tieren und Menschen. Ebenfalls in die USA geht der Preis für Physik. Drei Forscher haben wichtige Voraussetzungen für den direkten Nachweis von Gravitationswellen im All geschaffen, die Albert Einstein vorhergesagt hatte.

Auch die Träger des Literatur- und des Friedensnobelpreises werden noch in dieser Woche bekanntgegeben: am Donnerstag in Stockholm und am Freitag in Oslo. Die Wirtschaft ist am kommenden Montag dran. Verliehen werden die mit je neun Millionen Kronen (rund 940 000 Euro) dotierten Preise am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel.

