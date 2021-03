Pandemie : Peter Lohmeyer kontert Corona-Kritik mit Fakten

Peter Lohmeyer hat immer schon Gesicht gegen Rechtsradikalismus und für Menschenrechte gezeigt. Auch gegen Corona-Skeptiker zeigt er gern klare Kante - und verweist auf die Wissenschaft.

Hamburg | Schauspieler Peter Lohmeyer (59, „Das Wunder von Bern“) hat im Gespräch mit Maskenverweigern und Anhängern von Verschwörungstheorien meist eine klare Linie. „Meine Strategie ist in der Pandemie, den Glauben an die Wissenschaft weiterzugeben“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Wissenschaft helfe, zu verstehen, was gerade passiert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.