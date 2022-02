Kriminalität : Polizei bestätigt: Vermisste 22-Jährige in Dänemark tot

Videos von einer Überwachungskamera zeigen, wie eine junge Frau in Aalborg in ein dunkles Fahrzeug steigt, danach fehlt von ihr jede Spur. Nun gibt es zwei Festnahmen - und eine traurige Gewissheit.

Traurige Gewissheit in Dänemark: Eine tagelang vermisste 22-Jährige ist tot. Nach rechtsmedizinischen Untersuchungen sei bestätigt, dass die Frau tot in einem Wald bei Aalborg gefunden worden sei, teilte die Polizei von Nordjütland am Samstag mit. Die Angehörigen seien informiert worden. Zwei 36 Jahre alte Männer wurden festgenommen, beide beteuerten i...

