32-Jährige vermisst : Polizei sucht nach junger Frau aus Bremerhaven

Die Polizei sucht nach einer jungen Frau aus Bremerhaven. Die 32-jährige Ekaterina Baumann gilt seit Anfang Februar als vermisst. Was über das Verschwinden bekannt ist.

Wo ist die 32-jährige Ekaterina Baumann aus Bremerhaven? Die junge Frau aus dem Stadtteil Wulsdorf ist seit dem 4. Februar spurlos verschwunden. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Suche bislang ohne Erfolg Am Wochenende hatte es laut Polizei eine umfangreiche Suche in Bremerhaven und an bekannten Aufenthaltsorten der jung...

