Amoklage in NRW : Polizei: Zwei Tote nach Schüssen in Espelkamp

In einem Haus in Espelkamp fallen Schüsse. Mindestens zwei Menschen sterben. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach ihm.

Espelkamp | In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Bielefelder Polizei zwei Menschen erschossen worden. Der Täter befinde sich noch auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach dpa-Informationen waren die Schüsse in einem Haus in der Innenstadt gefallen. ...

