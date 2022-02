Nordrhein-Westfalen : Polizeieinsatz an Schule in Köln

Amok-Alarm an einer Schule in Köln-Chorweiler. Eine verdächtige Person wird gemeldet, die möglicherweise bewaffnet ist. Die Polizei rückt mit mehreren Beamten an.

Im Fall des ausgelösten Amok-Alarms an einer Kölner Gesamtschule hat die Polizei mittlerweile mehr als die Hälfte der Klassenräume durchsucht. Das teilten die Beamten auf Twitter mit. In Bezug auf einen möglicherweise bewaffneten Täter - auf den es einen Hinweis gegeben hatte - habe man bislang aber „keine Feststellungen“ gemacht. Die Schüler würden n...

