Großbritannien : Polizist gesteht vor Gericht Mord an Sarah Everard

Das Verbrechen hatte Menschen über Großbritannien hinaus schockiert: Anfang März wird Sarah Everard entführt, vergewaltigt und getötet. Der tatverdächtige Polizist hat sich nun schuldig bekannt.

London | Ein schon seit März dringend tatverdächtiger Polizist hat vor Gericht den Mord an der Londonerin Sarah Everard gestanden. Er bekenne sich schuldig, sagte der 48-Jährige bei einer Video-Anhörung. Der Mann soll die 33-Jährige am 3. März auf offener Straße entführt und dann vergewaltigt und getötet haben. Der Fall hatte in Großbritannien für große ...

