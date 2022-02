Doppelmord in Rheinland-Pfalz : Polizisten getötet: Mutmaßliche Wilderer sollen beide geschossen haben

Bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz sind in der Nacht zu Montag zwei Polizisten durch Schüsse getötet worden. Die Polizei nimmt die beiden Tatverdächtigen fest. Was über den Doppelmord bekannt ist.

„Die schießen auf uns!“ So lautete die letzte Meldung der beiden Polizisten, die am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel getötet wurden. Die beiden Opfer hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Dann...

