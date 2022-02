Einsatz in Paderborn : Polizisten stoppen Junggesellinnenabschied mit gezogenen Pistolen

Verkleidet und mit Stretch-Limousine ziehen häufig Bräute mit ihren Freundinnen durch die Nacht. In Paderborn ging eine Gruppe Junggesellinnen zu weit.

Die Polizei in Paderborn (NRW) hat am Samstagabend einen Junggesellinnenabschied gestoppt, der zuvor für Aufsehen gesorgt hatte. Sieben Frauen zwischen 28 und 35 Jahre fuhren laut Polizeimitteilung in einer pinkfarbenen Stretch-Limousine durch die Stadt und zielten aus den Autofenstern mit vermeintlichen Schusswaffen auf Passanten. Mehrere Zeugen, daru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.