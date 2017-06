An S-Bahnhof bei München : Polizistin bei Schusswechsel lebensgefährlich verletzt

vergrößern 1 von 2 Foto: Sven Hoppe 1 von 2

Bei dem Schuss auf eine Polizistin am S-Bahnhof in Unterföhring hat der Täter wohl die Waffe eines Kollegen der Frau benutzt. Eine Streife sei am Morgen wegen eines Streits zum Bahnhof gerufen worden, sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins.

Einer der Streithähne versuchte demnach, den Polizisten ins Gleisbett zu schubsen. Das konnte der Beamte zwar verhindern, jedoch gelangte der Täter nach ersten Erkenntnissen dabei an die Waffe des Mannes - und schoss damit dessen Kollegin in den Kopf.

Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Auch der Schütze wurde getroffen. Wer auf ihn geschossen hatte, war zunächst unklar.

Zudem wurden zwei unbeteiligte Passanten verletzt. Ihre Verletzungen seien aber nicht schwer oder gar lebensbedrohlich, sagte ein Sprecher.

Der Täter ist nach Polizeiangaben ein 37 Jahre alter Deutscher. Der Mann stamme aus dem Raum München, sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Über etwaige Vorstrafen oder eine kriminelle Vergangenheit war zunächst ebenso wenig bekannt wie über die Hintergründe der Tat oder ein mögliches Motiv.

Nach dem Vorfall waren zig Einsatzfahrzeuge in der Bahnhofstraße. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte sicherten das Gelände. Mitarbeiter der Spurensicherung waren schon am Tatort.

Über den Bahnhof Unterföhring fährt die S-Bahn-Linie 8, eine der beiden Möglichkeiten mit der Bahn zum Münchner Flughafen zu kommen. Die Strecke war zunächst auf unbestimmte Zeit gesperrt. Fluggäste auf dem Weg zum Airport oder in die Stadt mussten auf die S1 ausweichen, die in einem anderen Bogen im Nordwesten Innenstadt und Flughafen verbindet.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 10:58 Uhr