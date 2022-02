Wettbewerb : Pop-Duo Mahmood & Blanco gewinnt Musikfestival von Sanremo

Die Gewinner des Musikfestivals von Sanremo werden beim Eurovision Song Contest für Gastgeber Italien singen: Das Duo Mahmood & Blanco hat sich gegen 24 andere Künstlerinnen und Künstler durchgesetzt.

Die Sänger Mahmood & Blanco haben das traditionelle Musikfestival von Sanremo gewonnen und werden Gastgeber Italien beim Eurovision Song Contest im Mai in Turin vertreten. Das Pop-Duo setzte sich bei der 72. Auflage des Wettbewerbs mit dem Song „Brividi“ am späten Samstagabend gegen 24 Konkurrenten und Konkurrentinnen durch. Die Teilnehmer waren in die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.