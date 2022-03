Fridensaktion : Pop-Szene mobilisiert mit „Sound of Peace“ für Ukraine

Viele Größen der Musikszene haben sich für „Sound of Peace“ angekündigt, und auch die Ehefrau von Vitali Klitschko wird am Brandenburger Tor in Berlin für den Frieden demonstrieren.

Mit einer großen Solidaritätskundgebung vor dem Brandenburger Tor demonstrieren Kulturschaffende ihre Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine. Die Friedensaktion „Sound of Peace“ soll nach Einschätzung der Veranstalter „Europas größte musikalische Kundgebung“ gegen den Krieg werden. Angemeldet sind 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer...

