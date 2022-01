Nur noch elf Stars dabei : Positiver Coronatest: Lucas Cordalis fehlt beim Dschungelcamp

von Marvin Weber/dpa

19. Januar 2022, 10:36 Uhr

Einer der wohl beliebtesten Teilnehmer für die 15. Staffel des RTL-Dschungelcamps ist zum Zuschauen verdonnert: Lucas Cordalis wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Sender mitteilte.

Lucas Cordalis darf nicht in das Dschungelcamp einziehen. Bei dem Sänger und Ehemann von Daniela Katzenberger sei nach der Einreise in Südafrika mit einem PCR-Test das Coronavirus nachgewiesen worden, teilte RTL am Mittwochmorgen mit. „Lucas Cordalis geht es gut, er hat keinerlei Symptome. Er befindet sich seit dem Testergebnis in Selbstisolation und wird engmaschig medizinisch betreut”, heißt es in der Pressemitteilung. Ob der 54-Jährige eventuell später ins Camp einziehen könne, stehe aktuell noch nicht fest.

Staffel startet zunächst mit elf Kandidaten

Die Staffel startet nach RTL-Angaben nun zunächst mit elf Kandidaten. Für Cordalis dürfte das ein harter Schlag sein. Der Sohn des ersten „Dschungelkönigs“ Costa Cordalis hatte dem Start der Show eigentlich erwartungsvoll entgegengeblickt. Seine Teilnahme stand bereits seit rund einem Jahr fest. „Sie haben mich oft gefragt und ich habe immer nein gesagt“, hatte Cordalis Mitte 2021 gesagt. „Ich dachte: Ein König in der Familie reicht. Aber mein Vater lebt jetzt nicht mehr und ich denke, er würde sich freuen, wenn ich da weit komme.“

Lucas Cordalis ist wohl nicht der einzige Coronafall: Auch im Produktionsteam in Südafrika habe es weitere positive Testergebnisse gegeben, „allerdings nur sehr wenige”, wie RTL mitteilt. Diese positiven Coronafälle wurden aber in keinen Zusammenhang mit der Infektion von Cordalis stehen.

Die 15. Staffel des Dschungelcamps startet am Freitag, 21. Januar, ab 21.30 Uhr bei RTL.