Zum 1. April : Preishammer: EWE erhöht Strom- und Gaspreise - 750 Euro mehr im Jahr

Den Kunden der EWE AG flattert in den nächsten Tagen unangenehme Post ins Haus: Der Energiedienstleister erhöht zum 1. April seine Gaspreise um 41 Prozent. Betroffen sind Hunderttausende.

Der Oldenburger Energieversorger EWE hat am Donnerstag angekündigt, sowohl seine Strompreise als auch seine Gaspreise bereits zum 1. April dieses Jahres drastisch zu erhöhen. Für Gaskunden bedeutet dies ein Plus von 41 Prozent, für Stromkunden ein Plus von 9,5 Prozent. Ein sogenannter Standardhaushalt mit zwei bis drei Personen zahlt dann im Vergleich ...

