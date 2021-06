LGBTQI+ : Pride Parade in Istanbul - Polizei geht mit Tränengas vor

Absperrgitter, Demonstrationsverbot und Festnahmen - in Istanbul gingen Menschen trotz Hindernissen für vielfältige Formen von Identität auf die Straße. Die Polizei reagierte hart.

Istanbul | Trotz Demonstrationsverbots und massiver Polizeipräsenz haben sich in Istanbul Hunderte Menschen zur Pride-Parade versammelt. Die Polizei setzte Tränengas gegen Demonstrierende ein, die am Samstag durch das europäische Zentrum der Stadt liefen, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Auch Plastikgeschosse wurden Berichten zufolge in die Menge gefeuert....

