Wieder ein Royal-Baby : Prinzessin Eugenie ist Mutter geworden

Die britische Königsfamilie hat wieder einen Grund zu feiern. Das Baby von Prinzessin Eugenie und ihrem Mann Jack Brooksbank ist bereits das neunte Urenkelkind von Königin Elizabeth II.

London | Große Freude bei den Royals: Queen-Enkelin Prinzessin Eugenie (30) ist Mutter eines Jungen geworden. Das teilte der Buckingham-Palast am Dienstag in London mit. Mutter und Baby seien beide wohlauf, hieß es in der Mitteilung weiter. Vater Jack Brooksb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.