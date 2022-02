Mit 76 Jahren : Procol-Harum-Sänger Gary Brooker gestorben

Er galt als kreatives Genie und gleichzeitig als Konstante in 50 Jahren Bühnenkarriere seiner Band. Mit seinem größten Hit „A Whiter Shade Of Pale“ schenkte Gary Brooker den Hippies eine Hymne.

Seine Stimme prägte das Lebensgefühl im „Summer of Love“ von 1967: Der frühere Sänger der britischen Rockband Procol Harum, Gary Brooker, ist tot. Wie die Gruppe auf ihrer Webseite mitteilte, starb er bereits am vergangenen Samstag friedlich in seinem Zuhause. Der 76-Jährige habe an Krebs gelitten. Brookers erste Single als Frontmann der Band, „A White...

