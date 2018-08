Wissenswertes zum Start : Promi Big Brother 2018: Wer sind die Kandidaten?

Trotz der zuletzt mauen Quote: "Promi Big Brother" wagt 2018 eine sechste Staffel. Sat.1 bestätigt erste Teilnehmer.

von Daniel Benedict

14. August 2018, 15:52 Uhr

Berlin | Im letzten Jahr kursierten Gerüchte um die Einstellung von "Promi Big Brother". Im Sommer 2018 gibt Sat.1 dem Format nun doch noch eine Chance. Wer macht mit? Wann geht's los? Und wo stehen die Quoten?









Wann startet „Promi Big Brother 2018“?

Zum sechsten Mal schenkt Sat.1 der Unterschicht des Glamours zwei Wochen Sendezeit: Am Freitag startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Die Premieren-Show läuft live um 20.15 Uhr, , ab dann zeigt Sat.1 immer um 22.15 Uhr tägliche Zusammenfassungen aus dem Haus.

Wer sind die Kandidaten?

Sat.1 hält die Teilnehmerliste noch unter Verschluss; die „Bild“ bringt allerdings schon Namen ins Spiel. Diese Kandidaten sollen dabei sein:

TV-Orakel: Bei Mike Shiva muss man aufpassen, dass er den Sieger von "Promi Big Brother" nicht schon beim Einzug ausplaudert. Die Gefahr ist allerdings gering, denn der Schweizer Hellseher sagt die Zukunft nur gegen kostenpflichtige Anrufe voraus. Für deutsche Zuschauer verwirrend: Shiva sieht schon von Natur wie seine eigene Kalkofe-Parodie aus. Sat.1 hat den Kandidaten bestätigt.

imago/Geisser

Sex-YouTuberin: "Ich hab dicke Lippen und sie blasen", singt Katja Krasavice auf YouTube - und landet damit einen Hit, der bislang über 12 Millionen Mal abgerufen wurde. Eine dicke Lippe zu riskieren, ist die Kernqualifikation für jeden Bewohner im Promi Big Brother"-Container. Die 21-Jährige gehört zu den ersten Kandidaten, die Sat.1 für die Show selbst bestätigt.

Der Suggar-Daddy: "Promi Big Brother" ist nicht das erste Trash-Format für Karl-Heinz Richard von Sayn-Wittgenstein - aber das erste nach dem Ende einer 30-jährigen Ehe. Selbstaussagen zufolge ist die Flirt-Bereitschaft des 64-Jährigen hoch. "Natürlich hoffe ich drauf, dass das ein oder andere hübsche Mädchen dabei ist", sagt er im Promo-Interview mit Sat.1. Ausschlusskriterien hat er dabei so gut wie keine: "Es gibt ja keine hässlichen Frauen", sagt er. Nur bei einer Kandidatin aus „Schwiegertochter gesucht“ würde er sich grundsätzlich verweigern. Seine Traumfrau soll "nicht ganz hohl" sein und eine "Ferrari-Figur" haben. Die hat er selbst zwar nicht, aber dafür könnte er sich zumindest einen echten Ferrari leisten.

Sat.1/Marc Rehbeck

Naive Schönheit: Der unvermeidliche Ex-Sportler im Haus wird laut Sat.1 der Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch. Im Interview zur Show gibt er an, sich mit einem "Bachelorette"-Abend auf das Trash-TV vorbereitet zu haben. So ganz scheint er aber noch nicht zu wissen, was ihn erwartet. Auf die Frage nach seinen Wunsch-Mitbewohnern sagt er: "Stefan Raab, Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk, Michael Jordan oder Barack Obama". Nicht so gerne möchte er " mit Leuten zusammenwohnen, die zum Beispiel in einer Reality-Show mitgemacht haben und jetzt total arrogant ankommen und denken, sie wären die großen Stars". Viel Glück, Pascal!

Sat.1/Marc Rehbeck

Sympathieträgerin: So lässig wie Nicole Belstler-Boettcher, "Marienhof"-Darstellerin, muss man erstmal bei "Big Brother" mitmachen. Auf die Frage nach dem Warum, antwortet von Tochter von Grit Boettcher mit dem Geld. (Sie hat genug, sagt sie, aber nicht genug für eine Alters-WG am Meer.) Auf die Frage nach ihrer größten Angst sagt sie "Langeweile" - und beweist damit erstaunlich gute Format-Kenntnis. Und zur Vorbereitung, sagt die 55-Jährige im Interview, mit dem Sat.1 ihre Teilnahme vermeldet, sei sie erstmal zum Therapeuten gegangen. Sie wollte sich vom Fachmann klären lassen, ob sie für die Show stabil genug ist. Mit dieser Nüchternheit kann man "Big Brother" gewinnen. Hut ab!

Sat.1/Marc Rehbeck

Foto: RTL/Arya Shirazi

Frederic Kern/imago/Future Images

Gleich zwei Teilnehmer aus Dating-Shows sind unter den ersten Kandidaten, die bei "Promi Big Brother" mitmachen sollen. Einer davon istder Bachelor persönlich. Was die "Bild" in besondere Aufregung versetzt, ist sein Zusammentreffen mit der "Love Island"-AbsolventinDer nämlich, giggeln die Kollegen, "wurde seit Anfang des Jahres eine Affäre mit 'Bachelor' Daniel Völz nachgesagt". Was sie dabei vergessen: Schulze selbst hatte der "Bild" verraten, dass sie Völz noch nie im Leben getroffen hat. Immerhin: Attraktiv findet sie ihn. Angesichts der viel beschworenen Triebhaftigkeit des Bachelors ist der erste Sex im Container also nur eine Frage der Zeit.

Reality-Mutter: Normalerweise suchen TV-Stars in Container-Shows "die Herausforderung" und wollen "an ihre Grenzen gehen". Silvia Wollny ist die Ausnahme. Dank der RTL2-Soap "Die Wollnys" hat sich ihr Leben mit elf Kindern in einen einzigen Reality-Dreh verwandelt. Ein Ausflug ins "Big Brother"-Haus ist da die direkte Entsprechung zur Mütterkur.

imago/biky

Implantat-Star: Das erotische Promi-Segment wird demnach von Sophia Vegas vertreten, der Ex-Frau des Ex-Zuhälters Bert Wollersheim. Vor zwei Jahren hat die 30-Jährige bereits das Dschungelcamp absolviert, was im Idealfall aber niemandem auffallen dürfte: Als serielle Patientin der Schönheitschirurgie sieht Vegas bei jedem Auftritt anders aus. Erst im letzten Jahr hat sie sich zwei Rippen entfernen lassen.





imago stock&people





Ex-Kandidat: Mit Alphonso Williams zieht der „Bild“ zufolge ein erwiesener Publikumsliebling ein. In der 14. DSDS-Staffel hatte RTL den 56-Jährigen trotz Erfolg im Auslands-Recall stillschweigend aus den Motto-Shows gestrichen – woraufhin die Empörung so laut wurde, dass der Sänger per spontan erfundener Wildcard zurückgeholt wurde und das Finale gewann. Alphonsos Teilnahme hat Sat.1 inzwischen bestätigt.





Henning Kaiser/dpa





Berufsgigolo: Schwülstige Flirts mit den anderen Kandidatinnen? Widerliche Verbalausfälle? Was immer man sich vom „Promi Big Brother“ verspricht – Johannes Haller hat es drauf. Als Finalist der „Bachelorette 2017“ und ruppiger Rosenbruder von „Bachelor in Paradise“ ist er in Rekordzeit zum gern gebuchten TV-Schnösel aufgestiegen.





imago/Future Image/Petra Schönberger





Wer moderiert die sechste Staffel?

Seit Oliver Pocher sich selbst in der ersten Staffel mehr blamiert hat als seine C-Stars, liegt PromiBB in der Hand von Jochen Schropp. Im vergangenen Jahr stand ihm Jochen Bendel als Ko-Moderator zur Seite; diesmal übernimmt Marlene Lufen diese Rolle. Zum Ausgleich und zum Kennenlernen unterstützt Schropp seine Kollegin vorher eine Woche lang beim Frühstücksfernsehen von Sat.1, das er vom 6. bis zum 10. August mit ihr zusammen präsentieren wird. (Sommerhaus der Stars: Wie die Büchners ihre Tochter eigene bloßstellen)

Wer hat die ersten Staffeln von „Promi Big Brother“ gewonnen?

2013 berichtete Jenny Elvers-Elbertzhagen bei „Promi Big Brother“ von ihrem Entzug und wurde mit dem Sieg belohnt. 2014 baute Aaron Troschke den Sympathieträger-Status aus, den er sich als Teilnehmer von „Wer wird Millionär?“ erworben hatte. 2015 krönte der Profi-Fußballer David Odonkor seine zweite Karriere als TV-Promi mit einer Siegprämie von 100.000 Euro. 2016 widerlegte Uschi Glas‘ Sohn Benjamin Tewaag alle Erwartungen an einen Boulevard-Krawallinski und eroberte die Herzen der Zuschauer. 2017 gewann Jens Hilbert, ein Franchise-Unternehmer aus der Enthaarungsbranche, der seinen Promi-Status der Reality Soap „Secret Millionaire“ verdankt.

Wie haben sich die Quoten von „Promi Big Brother“ entwickelt?

Nach der ersten Staffel wirkte „Promi Big Brother“ wie eine Totgeburt: Nur 1,9 Millionen Zuschauer erreichten Oliver Pocher und Cindy aus Marzahn im Schnitt der 15 Folgen. Pocher flog raus, und die Quoten stiegen: In der zweiten Staffel kam die Show 2014 auf einen Schnitt von 2,89 Millionen Zuschauer pro Folge. Seitdem geht es wieder abwärts: Die dritte Staffel hatte einen Schnitt von 2,38 Millionen Zuschauern, die vierte fiel auf 1,95 Millionen. Und 2017 unterbot Sat.1 zum ersten Mal das Desaster des Debüts – mit nur noch 1,81 Millionen Zuschauern pro Folge.