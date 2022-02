Panorama : Qualmender Schwerlaster sorgt für Sperrung der A24

Eine Reifenpanne eines Schwerlasttransporters hat am Montagmorgen für eine etwa einstündige Sperrung der Autobahn 24 bei Hagenow (Ludwigslust-Parchim) in Richtung Berlin gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war ein Reifen des Schwerlast-Lastkraftwagens defekt und kurz vor der Abfahrt Hagenow in Brand geraten.

Durch den dichten Qualm war die Autobahn 24 Hamburg-Berlin in Fahrtrichtung Berlin rund eine Stunde ganz gesperrt. Der Verkehr staute sich ein wenig und war an der davor liegenden Abfahrt abgeleitet worden. Gegen einen Autofahrer werde ermittelt, weil dieser im Stau gewendet hatte und einfach zurückgefahren war. Der Schaden am Schwerlaster, der ein Ma...

