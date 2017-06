Wegen Landfriedensbruchs : Razzia bei Hells Angels in Köln

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Sie suchten nach Beweismitteln, nachdem vor knapp zwei Wochen rund 40 Hells Angels in der Kölner Innenstadt die Geburtstagsfeier eines Präsidenten der rivalisierenden Rockergruppe Bandidos angegriffen hatten. Die Gangmitglieder hatten versucht, einen Kontrollpunkt der Polizei zu durchbrechen, konnten jedoch von Beamten aufgehalten werden. Nach dem Vorfall leitete die Polizei Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs ein.

Am Mittwoch vollstreckte sie einen richterlichen Durchsuchungsbefehl. Die Polizisten trafen in dem Heim auf elf Rocker, die zunächst vor Ort festgehalten wurden. Rund 100 Beamte waren im Einsatz. Ergebnisse der Durchsuchung, die bis in die Nacht dauerte, will die Polizei heute vorstellen.

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 08:02 Uhr