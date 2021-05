U-Haft in Köln : Reemtsma-Entführer Drach nach Deutschland ausgeliefert

Per Hubschrauber wurde Thomas Drach von den Niederlanden nach Köln überstellt. Dort erwartet ihn ein Prozess wegen mehrerer Überfälle auf Geldtransporter. Bei einem war ein Wachmann schwer verletzt worden.

Köln | Der frühere Reemtsma-Entführer und mutmaßliche Räuber Thomas Drach ist von den Niederlanden an Deutschland ausgeliefert und in Köln inhaftiert worden. Der Beschuldigte sei mit einem Helikopter in die Justizvollzugsanstalt Köln geflogen worden, teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer der Deutschen Presse-Agentur mit. Drach befinde sich nun in Untersuc...

